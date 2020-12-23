MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL
23.12.2020 - 09:59 | | DHA

Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ordu'da polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,bu sabah, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir bankaya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet