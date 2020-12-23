Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,bu sabah, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir bankaya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.