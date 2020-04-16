16.04.2020 - 15:25 | | AA
Ordu'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eşref Dumanoğlu (39) yönetimindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolunda bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Dumanoğlu ile Hüseyin Duman (32), 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıtCNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi. "LGS tarihi değişecek mi?" yanıt veren Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" dedi.