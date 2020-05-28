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28.05.2020 - 10:20 | | İHA

Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı

Son dakika haberi... Ordulu vatandaş, dedesinin kendisine çok kıymetli diye hediye ettiği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir kamu bankasının kiralık kasasında saklıyor.

Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı
Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı
Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı
Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı
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Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan Ş.B. adlı vatandaşın iddiasına göre dedesi yaklaşık 40 yıl önce bir taş emanet etti. Ş.B, arkeologlara da göstermediği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor. Taşın tarihçesini kesin olarak bilmediğini ve 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten Ş.B., “Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Kimseye göstermedim, çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bunu direkt teslim etmek istiyorum” dedi.

"200 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ, BANKANIN KASASINDA SAKLIYORUM"

“Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum” diyen Ş.B., “Çünkü ben bunu devlete teslim etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim ve sakladım” diye konuştu.

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