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27.09.2020 - 15:50 | | AA

Ordu'da kanocunun zor dakikaları! Her şey bir anda oldu

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki etkinlik sırasında suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren kanocu zor anlar yaşadı.

Ordu'da kanocunun zor dakikaları! Her şey bir anda oldu
Yer: Ordu... Kanocunun ölümden döndü an!
Yer: Ordu... Kanocunun ölümden döndü an!
Yer: Ordu... Kanocunun ölümden döndü an!
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Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği (ORKADO) üyeleri, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu'nun tanıtımı amacıyla etkinlik düzenledi.

Kanoyla suya açılan dernek başkanı Mustafa Sarıkaya, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde şelalenin altında ters girdaba yakalandı.

Kanosundan suya düşen Sarıkaya, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Öğretmen olan Sarıkaya'yı kurtarmak için çalışma başlatan dernek üyeleri, başarılı olamadı.

Etkinliği takip eden AA muhabiri, bölgede faaliyet gösteren restoran işletmecisi Fedai Bayram'ı arayarak ip istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bayram, Sarıkaya'ya ip atarak son anda kurtarılmasını sağladı.

Sudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan Sarıkaya, kendisini kurtaran Fedai Bayram'a sarılarak teşekkür etti.

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