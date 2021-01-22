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22.01.2021 - 21:16 | | AA

Ordu'da komandolar göz açtırmıyor

Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Ordu'da komandolar göz açtırmıyor

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ordu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolarımız, terör örgütü mensuplarının konaklama/barınma ihtimaline karşı yayla evlerinin kontrolünü gerçekleştirdiler." ifadesi kullanıldı.

Orduda komandolar göz açtırmıyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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