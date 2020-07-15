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15.07.2020 - 17:15 | | DHA

Ordu’da silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu’da silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

 

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