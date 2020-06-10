Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu

13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı.

ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere’de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD’de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.