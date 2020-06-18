‘Orkinos avcılığına sertifika vermeyin’

Okyanusların en değerli balığı orkinos nesli tükenme tehlikesi altındayken İngiltere merkezli Deniz Koruma Konseyi’nin avcılarına yeni sertifika vermek istemesi, doğa koruma kuruluşlarının tepkisine yol açtı. WWF Türkiye, konseyin mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapan balıkçılık işletmesine sertifika vermesiyle av baskısının artacağı ve hassas düzeydeki sayılarının azalarak deniz ekosistemine büyük zarar vereceğini açıkladı.



Dünyanın en çok istenen balıklarından olan mavi yüzgeçli orkinos, aşırı avcılık ve deniz kirliliği nedeniyle son 10 yıldır nesli tükenme tehlikesi geçiriyor. Yoğunlukla Akdeniz ve Atlas Okyanusu batısında yoğun görülen mavi yüzgeçli orkinos devletlere tanınan belli kotalar içinde avlanırken doğa koruma kuruluşları avcılığın tamamen yasaklanması için çabalarını sürdürüyor. 50 ülkenin üye olduğu Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT), stoklarında yüzde 80 oranında azalma gözlenen balığın korunmasını tavsiye ederken MSC (Marine Stewardship Council-Deniz Koruma Konseyi), Japon ve Fransız iki balıkçı firmasına sertifika verilmesi için harekete geçti.



Dünyanın sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri yürütmesi ve türlerin gelecek kuşaklara kalması için 1996 yılında kurulan MSC’nin balıkçı firmalarına sertifika verilmesinin yeni bir doğa katliamı olacağını belirten WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) okyanusların korunması gerektiğini söyledi. Azalan doğal kaynakların korunması gerektiğini belirten WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Balıkçılık yönetimi açısından öncelik, Atlas Okyanusu ve Akdeniz ekosistemleri için çok önemli olan mavi yüzgeçli orkinosun korunmasıdır. Sertifika doğru uygulanırsa, deniz ürünlerinde izlenebilirliği artırırken sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilir. Ancak, popülasyonu hassas olan mavi yüzgeçli orkinosun sertifikalandırılması türün korunması yönündeki çabalara zarar verecektir. Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nda yaşayan mavi yüzgeçli orkinos yok olmanın eşiğine geldi ama koruma çabaları işe yarıyor. İyileşme belirtileri gösteriyor. IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) hassas düzeydeki türün iyileşme eğiliminin sürmesi için çabalıyor” dedi.



‘Türe zarar gelir’



İki işletmenin Türkiye’de faaliyette olmadığını belirten Pasinli, “Sertifika verilmesi mavi yüzgeçli orkinos stoklarının sağlıklı olduğu izlenimi uyandırır ve orkinos tüketimini de artırabilir. Mavi yüzgeçli orkinoslar gündemimiz sertifikalandırma değil, ortak bilimsel çalışmaların devam etmesi ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi olmalıdır” diye konuştu.



Kar kaygısı



WWF Akdeniz Girişimi (MMI) ise, MSC’nin sertifikalandırma girişimine resmi itirazda bulundu. MMI Direktörü Giuseppe Di Carlo, “Mavi yüzgeçli orkinos avcılığının sertifikasyonu tarafsızlık ve bilimsel titizlik ilkelerine gölge düşürdü. MSC etiketinin okyanuslarda sürdürülebilirliği önemseyip önemsemediği ya da kâr kaygısının bilime baskın çıkıp çıkmayacağı ortaya konulacak” dedi. Yeni sertifika alması gündeme gelen Kuzeydoğu Atlantik’te avlanan Usufuku Honten Japonya, küçük ölçekli avcılık yapan Sathoan ise Fransız kuruluşu.