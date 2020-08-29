Orman yangının arkasından bu kez DHKP-C çıktı!

Başıbüyük mahallesi Gölet mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan ve kısa sürede büyüyüp 3 saatlik bir mücadelenin ardından söndürülen yangın sırasında yangın bölgesine sevk edilen ve ormanın giriş ve çıkış bölgelerini tutan Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ormanın içerisinden hızla çıkarak kaçmaya çalışan bir motosikleti takibe aldı. Kısa bir kovalamacanın ardından önü kesilerek durdurulan motosikletin sürücüsü Sercan Ü. motordan indirilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Motosikletin sepetinde yaptığı aramalarda 2 adet zincir yağlayıcı, 1 adet yanıcı özellikli yağ ve çok sayıda yine yanıcı özellikli sprey kutuları bulan ekipler 41 yaşındaki Sercan U.'yu karakola götürerek sorguya aldı.



Emniyet ifadesinde yangını kendisinin çıkarmadığını, yangını görünce müdahale edip söndürmek için ormanlık alana girdiğini ancak yangın büyüyünce kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Sercan U., motosiklettinde bulunan yağ ve spreyler ile ilgili sorulan sorular karşısında ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Yapılan soruşturmada hırsızlık, uyuşturucu, yaralama ve kavga gibi asayiş suçlarından 19 ayrı kaydı bulunduğu ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen Sercan U.işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevkedildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Sercan U. "kasten orman yakma" suçunda tutuklanarak cezaevine kondu.



DHKP-C'nin mahalli alan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 41 yaşındaki kundakçının yangını örgüt talimatıyla çıkarıp çıkarmadığı araştırılırken, daha çok bölücü örgüt PKK/KCK mensupları tarafından çıkarılan orman yangınlarına bir DHKP-C mensubununda katılması dikkat çekti.

Öte yandan örgütün avukat yapılanmasında yer alan ve bir süre önce ölüm orucuna yatan Ebru Timtik'in önceki gün hayatını kaybetmesi sonrasında, eylem hazırlığı içerisinde olduklsrı değerlendirilen örgütün mahalli alan yapılanmalarına yönelik olarak dün gece düzenlenen operasyonlarda 30 örgüt mensubu göz altına alındı. Örgüt üzerindeki takip ve izlemeyi devam ettiren polis, yangın talimatınında Timtik'in ölümüne misilleme olarak örgüt tarafından verildiği üzerinde duruyor.