Ormanda suçüstü yakalandılar!

Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, Şirinyer Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, AA. (60), M.T. (40) ve M.K.'yi (46) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak tarihi eser kazısında kullandıkları 2 dedektör, 7 kazıcı alet ile 2 bronz sikkeye ise el konuldu.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.