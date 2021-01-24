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24.01.2021 - 21:33 | | İHA

Örtü yangınını mahalleli söndürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen örtü yangını mahalle sakinlerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

Örtü yangınını mahalleli söndürdü

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kuru yaprakların tutuşmasıyla başlayan yangın, yaklaşık 10 dönümlük araziye yayıldı.

Rüzgarın da etkisiyle alevlenen yangını gören mahalle sakinleri olayı Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Örtü yangınını mahalleli söndürdü

 

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