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01.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz’de faaliyet yürüten Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin görev süresi 14 Kasım’a uzatıldı.

Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Oruç Reis’in yeni görev sahası ise Fethiye ve Kaş açıkları oldu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün gece saatlerinde yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre, Doğu Akdeniz’de, Antalya Kaş açıklarında faaliyet yürüten Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisinin görev süresi 14 Kasım’a uzatıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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