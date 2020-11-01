Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Oruç Reis’in yeni görev sahası ise Fethiye ve Kaş açıkları oldu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün gece saatlerinde yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre, Doğu Akdeniz’de, Antalya Kaş açıklarında faaliyet yürüten Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisinin görev süresi 14 Kasım’a uzatıldı.