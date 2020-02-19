Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada hakkında verilen beraat kararıyla birlikte tahliye edildikten sonra 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Kavala’nın Henry Barkey ile olan irtibatlarından 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 2,5 yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala önceki gün yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği beraat kararıyla birlikte tahliye edildi.



Mahkemenin kararının ardından Kavala’nın cezaevinden çıkması beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan gözaltına alınan Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesine götürüldü.

Tutuklandı



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Kavala tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve ardından tutuklandı.



KAVALA'NIN İFADESİ

Şüpheli Osman Kavala sorgu hakimliğindeki ifadesinde Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce AİHM kararının açıkça belirtildiği gibi, maruz kaldığım sıra dışı vahimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı, bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı, bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır." dedi.

Öncesinde ve sonrasında yoğun irtibat

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, firari şüpheli Henry Barkey’in örgüt lideri Fetullah Gülen’in onursal başkanlığını yaptığı Rumi Forum vakfının organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderini çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü ve 15 Temmuz Darbe girişimi sabahı İstanbul’a gelerek Büyükada Splendit otele yerleştiği belirtildi. Yazıda, 18 Temmuz günü Osman Kavala’nın Henry Barkey ile Karaköy’de bir restoranda buluştukları HTS kayıtlarından iki ismin darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sevk yazısında, darbe girişiminden önce 27 Haziran’da iletişim analizinden Kavala ve Barkey’in, Kavala’ya ait Menka Anonim şirketi isimli iş yerinde, 30 Haziran tarihinde ise Diyarbakır’da PKK terör örgütü ile irtibatlı kişiler ile buluştukları tespit edildiği belirtildi.

Darbe girişiminin karar sürecine katıldı

Sevk yazısında şu değerlendirme yapıldı, “Şüpheli Kavala’nın 15 Temmuz sürecindeki Hanry Barkey ile olan irtibatları Barkey’in ise FETÖ ile olan irtibatları göz önüne alındığında Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgular tespit edildiği anlaşılmıştır”

Sevk yazısında Osman Kavala’nın Gezi Davası’nda tahliye edildikten sonra kaçma şüphesi, mevcut delil durumu ve adli kontrol taleplerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyet Devletinin Anayasal Düzenini Cebir ve Şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması istendi.

Beraat ve tahliye kararı verilmişti

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamış, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından beraatlerine karar vermişti.

Sanıkların üzerlerine yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetmişti.

Başsavcılık açıklama yapmıştı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapılmış, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatılmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."









