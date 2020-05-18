MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı
ABONE OL
18.05.2020 - 13:04 | | DHA

Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan, terör örgütü El Kaide üyesi Lübnan uyruklu H.A.M. (36), tutuklandı.

Osmaniye'de yakalanan El Kaide üyesi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Afganistan-Pakistan sınırında 2006-2011 yıllarında El Kaide silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey silah, bomba, füze eğitimi almış olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2011 yılında yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen Lübnan uyruklu H.A.M., Bahçe ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.M., 17 Mayıs günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

MSB test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Coşku dolu 19 Mayıs şiirleri... En güzel, uzun-kısa, 1, 2 ve 3 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

Coşku dolu 19 Mayıs şiirleri... En güzel, uzun-kısa, 1, 2 ve 3 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

BİM aktüel 19 - 20 Mayıs katalog belirlendi! BİM çalışma saatleri kaç?

BİM aktüel 19 - 20 Mayıs katalog belirlendi! BİM çalışma saatleri kaç?

Sıradaki Haber