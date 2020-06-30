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30.06.2020 - 22:21 |

Osmanlı'da Sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divanın adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Osmanlı'da Sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divanın adı nedir?

Osmanlı'da Sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divanın adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Osmanlı'da Sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divanın adı nedir?










 

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