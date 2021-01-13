2020'nin son aylarında koronavirüsün pik yapmasıyla birlikte birçok sınav ertelendi. Bu sınavların ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı. 2021'e girdik ve yeni sınav yakvimi epey araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2021 sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hala açıklanmış değil. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli olacak.