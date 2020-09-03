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03.09.2020 - 09:54 | | AA

ÖSYM Başkanı Aygün, ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."

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