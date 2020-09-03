ÖSYM Başkanı Aygün, ALES sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti:
"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege'de uçuş gerçekleştirdiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.