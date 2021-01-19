ÖSYM giriş - ÖSYM sınav takvimi nasıl görüntülenir? 2021 ÖSYM sınav tarihleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavların tarihlerini merak eden adaylar ÖSYM giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki, ÖSYM giriş nasıl yapılır?

ÖSYM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖSYM giriş yapmak için "https://www.osym.gov.tr/" adresine girmeniz gerekiyor. Sınav takvimi görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM resmi internet sitesi ana sayfasında sınav takvimine ulaşabilir.

ÖSYM sınav başvurusu yapmak için ise ÖSYM AİS aracılığıyla sisteme giriş yapmanız gerekiyor. ÖSYM giriş için TC kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor. Ayrıca E-devlet şifresiyle de ÖSYM giriş yapılabiliyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile de mobil üzerinden ÖSYM giriş yapabiliyorsunuz.

ÖSYM GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2020/13 (İngilizce) 20 Şubat 2021

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) 20 Şubat 2021

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 21 Şubat 2021

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 28 Şubat 2021

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) 6-7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) 7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) 7 Mart 2021

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) 11 Nisan 2021