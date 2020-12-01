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01.12.2020 - 16:04 |

ÖSYM hangi sınavları erteledi? ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da gerçekleştirilecek olan birçok sınavın ertelendiğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlara dahil oalcak olan adaylar hangi sınavlar ertelendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki ÖSYM hangi sınavları erteledi?

ÖSYM hangi sınavları erteledi? ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan birçok sınavın iptal edildiği duyuruldu. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı da kapsama dahil edildi. Peki ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM BU SINAVLARI ERTELEDİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yasak aşkta şoke eden son! Anlattıkları 'pes' dedirttiBursa'da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
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