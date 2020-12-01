ÖSYM hangi sınavları erteledi? ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan birçok sınavın iptal edildiği duyuruldu. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı da kapsama dahil edildi. Peki ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM BU SINAVLARI ERTELEDİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.