05.11.2020 - 23:15 |
ÖSYM'den duyuru geldi mi? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri (sınav giriş belgesi) ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi için heyecan had safhada... Adaylar nerede sınava gireceklerini merakla bekliyor. Bu nedenle gözler sürekli olarak ÖSYM'de... Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerlerini ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için sabırsız bekleyiş sürüyor. Ortaöğretim mezunları sınav konularına harıl harıl çalışırken gözler bir yandan da sınav giriş belgelerinde... Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav yerlerini ne zaman açıklayacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.
Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.