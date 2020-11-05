ÖSYM'den duyuru geldi mi? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri (sınav giriş belgesi) ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için sabırsız bekleyiş sürüyor. Ortaöğretim mezunları sınav konularına harıl harıl çalışırken gözler bir yandan da sınav giriş belgelerinde... Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav yerlerini ne zaman açıklayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.