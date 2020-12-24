ÖSYM sınavlar ne zaman, iptal mi oldu? 2021 YKS, ALES, KPSS, DGS ne zaman yapılacak?

2020 yılında korona nedeniyle derslerin yanı sıra sınavlarda da aksamalar yaşandı. Binlerce öğrenci ise 2021 ÖSYM sınav takvimini sorguluyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün ise konu hakkında son dakika açıklaması yapmıştı. Buna göre YDS, MSÜ, YKS sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Konu, gençlerin yanı sıra velilerin de gündeminde. İşte, ÖSYM sınavları hakkında ayrıntılar...

ÖSYM SINAVLAR NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavlar; YKS, DGS, ALES, YDS, KPSS, MSÜ, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri araştırılıyor. Ancak 2020 yılındaki bazı sınavların ertelenmesinin ardından 2021 yılı sınavları için henüz tarihler belli olmadı.

ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün daha önce yaptığı açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar henüz tamamlanmamışken 2021 sınav takviminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Ancak ÖSYM 2021 yılı takvimini yayınlamış değil. Ocak ayı başında öğrencilerin erişimine sunması bekleniyor.