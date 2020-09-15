ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercihler için tarih yaklaşıyor. Fakat ÖSYM'den net bir tarih gelmemesi nedeniyle adaylar sürekli olarak arayış içerisinde... YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu sorularak son durum öğrenilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS ek tercih tarihleri hakkında ÖSYM'den hala duyuru gelmiş değil. Geçen sene YKS tercihleri 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih başvuruları 3 Eylül'de başlamıştı. İki tarih arası hesaplandığında 2020 YKS ek tercihlerinin 23 Eylül'de başlaması bekleniyor.