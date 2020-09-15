MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
ABONE OL
15.09.2020 - 12:03 |

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta açıklandı. Aradan 20 gün geçerken hala YKS ek tercihler için kurumdan bir duyur gelmedi. Binlerce aday meraklı bir şekilde tarih bekliyor. Peki, geçen sene süreç nasıl işledi? İşte konuya ilişkin bilgiler...

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercihler için tarih yaklaşıyor. Fakat ÖSYM'den net bir tarih gelmemesi nedeniyle adaylar sürekli olarak arayış içerisinde... YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu sorularak son durum öğrenilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS ek tercih tarihleri hakkında ÖSYM'den hala duyuru gelmiş değil. Geçen sene YKS tercihleri 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih başvuruları 3 Eylül'de başlamıştı. İki tarih arası hesaplandığında 2020 YKS ek tercihlerinin 23 Eylül'de başlaması bekleniyor. 

    Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışmaİstanbul Fatin'te 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırı

    Otelde turistlere "maske tak" diyen hemşireye terlikli saldırı

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Evin yıkımını engellemek için silahlarla çatıya çıktılar

    Evin yıkımını engellemek için silahlarla çatıya çıktılar

    Sıradaki Haber