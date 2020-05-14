ÖSYM'den son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan son dakika paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

ÖSYM'den üniversite sınavı kapsamında 2020 YKS'ye katılım gösterecek adaylar için de son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

2020 YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi