MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM'den son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması
ABONE OL
14.05.2020 - 10:47 | | milliyet.com.tr

ÖSYM'den son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması

ÖSYM'den son dakika sınav başvurularına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 2020 ÖSYM sınavları başvuru tarihlerinin güncellenmesine ilişkin ifadeler ve 2020 YKS kılavuzuna ilişkin yer aldı. İşte ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamaları...

ÖSYM'den son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması

ÖSYM'den yapılan son dakika paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

ÖSYMden son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması

ÖSYM'den üniversite sınavı kapsamında 2020 YKS'ye katılım gösterecek adaylar için de son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

2020 YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

ÖSYMden son dakika sınav başvurusu ve YKS açıklaması

Mağaza indirimi corona virüsü unutturduİstanbul havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Seyahat yasağı kalkan iller nereler, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor 2020?

Seyahat yasağı kalkan iller nereler, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor 2020?

Sıradaki Haber