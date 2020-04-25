Otantik Ne Demek? TDK'ya Göre Otantik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde birçok alanda kullanılan kelimelerden biri Otantik kelimesidir. Otantik kelimesinin ne anlam ifade ettiği merak ediliyor. Otantik kelimesinin anlamı nedir? Otantik kelimesi TDK sözlüğünde hangi anlamları karşılıyor? Otantik sözcüğü ile ilgili çeşitli soruların cevaplarıyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

Otantik sözcüğü köken olarak Hint Avrupa dillerine varmaktadır. Otantik kelimesinin çıkış noktası olarak Fransızca bir kelime olduğu kabul edilir. Özellikle sosyoloji ve halk bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda günlük konuşmalar sırasında da çok kullanılan kelimelerden biridir.

Otantik Nedir?

Otantik kelimesi aslı bozulmamış demektir. Tamamen doğal haline uygun olan, orijinal olan anlamlarına gelmektedir. Özellikle yöresel olan eşyalar, kıyafetler gibi birçok şeye otantik denilir. El emeği olan ürünler, yıllar önce inşa edilmiş ve aslı korunmuş evler gibi birçok eşya otantik olarak adlandırılır.

TDK’ya Göre Otantik Nedir?

Otantik kelimesi TDK sözlüğünde bulunan anlamına göre; eskiden beri var olan özelliklerini koruyan ve orijinal olan anlamına gelir. Günümüzde moda alanında da çok kullanılmaya başlayan kelimelerden biridir. Bazen ise otantik kelimesi bohem anlamına gelip, özgür yaşamayı seçen insanlar için de kullanılabilir.