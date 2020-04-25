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25.04.2020 - 00:56 |

Otantik Ne Demek? TDK'ya Göre Otantik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde birçok alanda kullanılan kelimelerden biri Otantik kelimesidir. Otantik kelimesinin ne anlamifade ettiği merak ediliyor. Otantik kelimesinin anlamı nedir? Otantik kelimesi TDK sözlüğünde hangianlamları karşılıyor? Otantik sözcüğü ile ilgili çeşitli soruların cevaplarıyla ilgili tüm detayları sizler içinhazırladık.

Otantik Ne Demek? TDK'ya Göre Otantik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde birçok alanda kullanılan kelimelerden biri Otantik kelimesidir. Otantik kelimesinin ne anlam ifade ettiği merak ediliyor. Otantik kelimesinin anlamı nedir? Otantik kelimesi TDK sözlüğünde hangi anlamları karşılıyor? Otantik sözcüğü ile ilgili çeşitli soruların cevaplarıyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

Otantik sözcüğü köken olarak Hint Avrupa dillerine varmaktadır. Otantik kelimesinin çıkış noktası olarak Fransızca bir kelime olduğu kabul edilir. Özellikle sosyoloji ve halk bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda günlük konuşmalar sırasında da çok kullanılan kelimelerden biridir.

Otantik Nedir?

Otantik kelimesi aslı bozulmamış demektir. Tamamen doğal haline uygun olan, orijinal olan anlamlarına gelmektedir. Özellikle yöresel olan eşyalar, kıyafetler gibi birçok şeye otantik denilir. El emeği olan ürünler, yıllar önce inşa edilmiş ve aslı korunmuş evler gibi birçok eşya otantik olarak adlandırılır.

TDK’ya Göre Otantik Nedir?

Otantik kelimesi TDK sözlüğünde bulunan anlamına göre; eskiden beri var olan özelliklerini koruyan ve orijinal olan anlamına gelir. Günümüzde moda alanında da çok kullanılmaya başlayan kelimelerden biridir. Bazen ise otantik kelimesi bohem anlamına gelip, özgür yaşamayı seçen insanlar için de kullanılabilir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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