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18.02.2021 - 11:18 | | DHA

Otelin diskosunda eğlence! Sosyal mesafe unutuldu

Antalya’da bir otel yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bünyesindeki diskoyu açtı. Otelin bir müşterisi diskoda eğlenenleri cep telefonuyla görüntüleyip, paylaşarak tepki gösterdi.

Otelin diskosunda eğlence! Sosyal mesafe unutuldu

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde müşteriye dahi canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Alanya'da bir otel, bu kısıtlamayı ihlal etti ve diskonun kapılarını müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi.

Otelde konakladığı tahmin edilen bir müşteri ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek anlattı. Görüntüleri çeken kişi, "17 Şubat Çarşamba. Gece pandemi zamanında otel diskosu kapalı olması gerekirken..." diyerek tepkisini dile getirdi. Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

 

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