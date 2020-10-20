20.10.2020 - 10:15 | | İHA
Otobüs sürücüsü isyan etti! “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum”
Koronavirüs salgınını önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan Özel otobüs sürücüsü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi.
Tıka basa dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Sağlık personelleri zorla biniyor 'işe geç kalıyoruz' diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum” dedi.
Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.