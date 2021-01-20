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20.01.2021 - 11:08 | | DHA

Otobüsle kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Antalya’da otobüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü 24 yaşındaki Tanju Kaya hayatını kaybetti. Yanındaki Melek Sevim ve Sevgi Ağaç yaralandı.

Otobüsle kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece geç saatlerde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Tanju Kaya yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet ile Yılmaz Bilici yönetimindeki 07 SN 046 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Kaya ile yanındaki Melek Sevim ve Sevgi Ağaç yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Tanju Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otobüs şoförü Yılmaz Bilici gözaltına alındı.

 

 

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