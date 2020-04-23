MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otogarda sahte seyahat izin belgesi operasyonu!
ABONE OL
23.04.2020 - 11:13 | | DHA

Otogarda sahte seyahat izin belgesi operasyonu!

Yolcularına sahte seyahat izin belgesi düzenleyen firmaya polis operasyon yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki firmanın bilet ve sahte seyahat izin belgesini 600 liraya sattığı tespit edildi.

Otogarda sahte seyahat izin belgesi operasyonu!

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki bir otobüs firmasının yolcularına 'sahte seyahat izin belgesi' düzenlediği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu gibi davranarak otobüs firmasının yetkililerine seyahat izin belgeleri olmadığını ve Ağrı'ya gitmek istediklerini söyledi. Otobüs firması çalışanları, yolcu sandıkları polis memuruna sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek, otogar dışındaki benzin istasyonuna gelmesini ve otobüsün oradan kalkacağını söyledi. Salı günü öğlen saatlerinde otobüsün İstanbul'dan Ağrı'ya hareket edeceği sırada polis ekipleri otobüse operasyon düzenledi. Otobüste bulunan 23 yolcuya sahte seyahat izin belgesi düzenlendiği belirlenirken, bilet ve sahte seyahat izin belgesinin 600 liraya satıldığı tespit edildi. Otobüsteki 23 yolcu otobüsten indirilirken, 7 otobüs firması yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekiplerinin şehirlerarası yolculuk yapacak olan kişilerin ve firmaların gerekli belgelerini kontrol ettiğini bilen otobüs firması yetkilileri resmi belgede sahtecilik yaparak polisi atlatmaya çalışsalar da polisin dikkati sayesinde yakalandılar. Otobüs firması yetkililerinin bilet sattığı yolcularına ' polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 otobüs firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

TBMM 100 yaşında! Şentop'tan 1. Meclis'te önemli mesajlarTBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Nisan kutlama mesajları! İşte en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri...

23 Nisan kutlama mesajları! İşte en güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve şiirleri...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Marketlerde 5 saatlik mesai başladı! 14.00'e kadar açık olacak

Marketlerde 5 saatlik mesai başladı! 14.00'e kadar açık olacak

Sıradaki Haber