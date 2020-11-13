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13.11.2020 - 17:51 | | DHA

Otogar'da yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.

Otogar'da yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Mersin Şehir Hastanesi’nde test yaptıran İsmail Ö., 24 saat zorunlu bekleme süresi olmasına rağmen hastaneden çıkıp, Anamur Otogarı'na geldi. Bir otobüs firmasından bilet almak isteyen İsmail Ö. (56), HES kodundan Covid-19 testinin pozitif olduğu görüldü. Polis ile sağlık ekiplerine haber verildi.

ETRAFINA KİMSE YAKLAŞTIRILMADI

Otogara gelen sağlık ekibi, hazırlıklarını yaparken İsmail Ö'ye, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Otogar Cami'nde cuma namazı kıldığı da ortaya çıkan ve beraberinde oğlu bulunan İsmail Ö., ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs firma yetkilisi Cavit Aslan, "HES kodu girişinde riskli olduğu ortaya çıktı, biz de ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirdik. Ambulans gelerek, hastamızı hastaneye götürdü" dedi.

EVİNDE KARANTİNAYA ALINACAK

İsmail Ö.'ye 900 TL para cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

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