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10.08.2020 - 15:34 | | DHA

Otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde, sürücü Kerim Karaduman (54) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya'nın Dim Uzunöz Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında Kerim Karaduman'ın kullandığı 07 NA 2660 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak duran otomobil, kullanılamaz hale gelirken, kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Karaduman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan İsmet Kozak (76) ve Ali Durusoy (57) yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Kerim Karaduman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Karaduman'ın cenazesi bugün Tosmur Ak Mezarlığı'na defnedildi.

 

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