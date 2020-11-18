MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ineğe çarptı, polisler kazaya karışan ineği aradı
ABONE OL
18.11.2020 - 17:36 | | İHA

Otomobil ineğe çarptı, polisler kazaya karışan ineği aradı

Sinop’ta meydana gelen kazada otomobil inek sürüsüne çarptı. Polis olay yerinin yakınlarındaki otlakta saatlerce kazaya karışan ineği aradı.

Otomobil ineğe çarptı, polisler kazaya karışan ineği aradı

Sinop’ta aniden yola çıkan inek sürüsü kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, 06 BRA 973 plakalı otomobil sürücüsü Sinop istikametinden Erfelek'e doğru seyir halindeyken bir anda yola çıkan inek sürüsünün içine daldı.

Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen ineklerden birisine çarparak durabildi. Kazada otomobil hasar görürken, kazaya karışan inekler olay yerinden kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, olay yerinin yakınlarındaki otlakta kazaya karışan ineği aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil ineğe çarptı, polisler kazaya karışan ineği aradı

Son dakika... Azeri modele sevgiliden dayak! Yaşananlar kameradaİstanbul'da yaşayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Suç duyurusunda bulunan Azeri model o anlara ilişkin de güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda sınavlar uygulanacak mı, online mı olacak?

Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda sınavlar uygulanacak mı, online mı olacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

SON DAKİKA: Yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve hangi saatlerde olacak? Koronavirüs yeni yasakları ve sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

SON DAKİKA: Yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve hangi saatlerde olacak? Koronavirüs yeni yasakları ve sokağa çıkma yasağı ayrıntıları açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet