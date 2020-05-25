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25.05.2020 - 16:16 | | AA

Otomobil sürüye daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil sürüye daldı! Ortalık savaş alanına döndü

İ.K'nin kullandığı 59 JG 500 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, 10 koyun telef oldu.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normal döndü.

Otomobil sürüye daldı Ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'da aşırı güç kullanan polisler açığa alındıTekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, grubun polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğunu bir kişinin üzerinde sustalı bıçak bulunduğu belirtilerek, "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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