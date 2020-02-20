Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ÅžubesiÂ ekipleri, AkdaÄŸmadeni KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± D.T.Â ile Ä°.Ã–'nÃ¼n Ä°stanbul'dan gelen M.A. ile bir otomobilde tarih eser alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine operasyon dÃ¼zenledi.

Otomobildeki zanlÄ±lar, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada,Âtarihi eser niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 29 obje ele geÃ§irildi.

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