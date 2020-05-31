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31.05.2020 - 20:25 | | DHA

Otomobili geri vites yerine ileri vitese takÄ±nca...

KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n park ettiÄŸi otomobili geri vites yerine ileri vitese takÄ±ncaÂ araÃ§Â sitenin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ters dÃ¶nen otomobil yaralananÂ 2 kiÅŸiÂ tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

KazaÂ Ã¶ÄŸleden sonra, SafranboluÂ BostanbÃ¼kÃ¼Â MahallesindeÂ meydana geldi.Â TezcanÂ Y. (46)Â sitenin Ã¶nÃ¼nde parkÂ  halinde bulunan 78 AAH 447 plakalÄ± otomobili geri vites yerine ileri vitese takÄ±p hareket ettirince araÃ§ sitenin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â YaklaÅŸÄ±k 3 metre yÃ¼kseklikten sitenin bahÃ§esine dÃ¼ÅŸen otomobil ters dÃ¶ndÃ¼.


Otomobili geri vites yerine ileri vitese takÄ±nca...



KazayÄ± gÃ¶ren site sakinleri yardÄ±ma koÅŸarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, yaralanan Tezcan Y. ve SonerÂ U.yuÂ (32) araÃ§tan Ã§Ä±kardÄ±. Yaralanan Tezcan Y. ve Soner U. KarabÃ¼k EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â 

Kaza anÄ±ndaÂ bahÃ§edeÂ kimsenin bulunmamasÄ± olasÄ± bir faciayÄ± Ã¶nlerken, araÃ§ vinÃ§le sitenin bahÃ§esinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

    YanlÄ±ÅŸ vitese takÄ±nca site bahçesine uçtuKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün park ettiÄŸi otomobili geri vites yerine ileri vitese takÄ±nca araç sitenin bahçesine düÅŸtü. Ters dönen otomobil yaralanan 2 kiÅŸi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
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