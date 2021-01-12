MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sinden oldu!
ABONE OL
12.01.2021 - 11:15 | | DHA

Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sinden oldu!

Bursa’da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis, Osman K.'nin otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip edildiğini belirledi. Takipte kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelileri arıyor.

Otomobilinin patlatılan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL’sinden oldu!

Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı’nda meydana geldi. İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL’ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Ancak Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti.  Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.’nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.

 

 

Denizli'de korkutan depremDenizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Hidayet Türkoğlu'nun aldığı ödüller ve hayatı...

Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Hidayet Türkoğlu'nun aldığı ödüller ve hayatı...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet