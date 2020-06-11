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11.06.2020 - 13:48 | | İHA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aynı marka otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine gitmekte olan Mehmet Güçlü Gündüz idaresindeki 34 CNP 668 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murathan Dursun'un kullandığı 55 AAR 302 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CNP 668 plakalı aracın içerisinde bulunan Duygu Aycan İçören Gündüz ile diğer araçtaki sürücü Murathan Dursun yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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