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13.04.2020 - 12:51 | | İHA

Otopsi için corona testi sonucu bekleniyor

Bursa'da corona virüsü korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yaparken zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın otopsi yapılmak için korona testi yapılması bekleniyor.

Otopsi için corona testi sonucu bekleniyor

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, corona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan evli ve 3 çocuğu bulunan, Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti.

Corona virüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç'un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi.

Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti.

OTOPSİ İÇİN CORONA TESTİ YAPILACAK

Dün akşam saatlerinde çamaşır suyu ile temizlik yaptıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırılan kadına ilk önce corona testi yapılacak. Test pozitif çıkarsa direk defnedilecek kadının, testi negatif çıkarsa otopsi yapılacağı öğrenildi.

Acil servis çalışanlarının corona virüs nöbeti! İşte o anlarCorona virüs salgınında en ön cephede mücadele veren ekiplerin başında gelen acil tıp çalışanları, yeri geliyor gönüllü olarak nöbete kalıyor, yeri geliyor evde hasta çocuğunu bırakıp görevinin başına dönüyor. Komşu ziyareti yüzünden apartmanların yarısına pozitif teşhisi koymaya başladıklarını söylüyorlar. Hepsinin tek bir isteği var; “Biz bu kadar fedakarlıkla çalışırken, vatandaşlarımız evde kalsın."
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