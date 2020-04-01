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01.04.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Ovalı ve ekibi aşı için kampa giriyor

Koronavirüse karşı tüm dünyada ve ülkemizde aşı çalışmaları sürerken Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı çalışmaları için 45 günlük karantinaya gireceklerini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, mayıs ayının ortalarında aşının klinik çalışmaya hazır hale gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ovalı ve ekibi aşı için kampa giriyor
MELTEM GÜNAY İstanbul

Aşı üretimi için laboratuvar ortamında normal insanların karşılaştığından binlerce yüksek dozla karşı karşıya kalacaklarını anlatan Ovalı, "Hem çevremizi hem de kendimizi garanti altına almak için aşıyı hazır hale getirinceye kadar 45 gün burada yaşayacağız. Bu aşı tamamen yerli aşı olacak. 45 gün sonra müjdeli haberi vermek için çalışıyoruz. Amacımız mayıs ayının ortalarında klinik çalışmaya hazır hale gelmek. Başarısızlık her zaman olabilir, tekrar tekrar yapabiliriz. Bu süreç uzayabilir. Bütün ekip bunu başarmak istiyoruz. Hatasız yürümek ve bunu yapmak istiyoruz" dedi.

İlk kendisi girecek

Prof. Dr. Ovalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karantinaya ilk ben gireceğim, ilk dört gün tek başıma çalışacağım. Ben güvenli olduğuna inandıktan sonra dört kişilik ekibim de girecek. Güvenlik tedbirlerimiz iyi ama ben girip sorunsuz olduğunu görmeden onları içeri almam. Sonrasında ise çalışmaları onlara devredeceğim. Gençler arkamdan gelecekler."

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