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26.03.2020 - 13:32 | | İHA

Oyun onayan çocuklar ceset buldu!

Sivas'ta bugün öğlen saatlerinde sokakta oyun onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu.

Oyun onayan çocuklar ceset buldu!

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Abdulvahapgazi Mahallesi 17. Sokakta bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat çevresinde oyun oynayan çocuklar, bir cesetle karşılaştı. Durumu anne ve babalarına anlatmaları ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 30’lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

Ekipler, inşaat halindeki binada ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

 

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