Özdemir Asaf kimdir, ne zaman öldü, gerçek adı nedir? İşte, Özdemir Asaf şiirleri ve sözleri...

Özdemir Asaf'ın ölümünün ardından öykü, deneme ve çeviri kitapları da yayımlanmıştır. Dikkat çeken birçok başarılı şiire imza atan başarılı edebiyatçının da üç çocuğu vardır. 28 Ocak 1981'de hayatını kaybeden Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde doğdu.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf, Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl 1930'da Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.

İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıkan Asaf, 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962'de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından oldu.

28 Ocak 1981'de hayata veda eden Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı dünyaya geldi. İkinci eşi Yıldız Moran'dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu oldu.

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