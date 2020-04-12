12.04.2020 - 15:25 |
Özel Bakanlar Temel İhtiyaç Desteği kredisi (10 bin TL) verecek mi? (Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank)
Kamu bankları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bireysel müşterilerine 10 TL 6 ay ödemesiz daha sonra ertelemeli Temel İhtiyaç Desteği kredisi imkanı sağladı. Şimdi özel bankaların Temel İhtiyaç Desteği kredisi verip vermeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar...
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 bin TL'lik 6 ay ödemesiz ve ertelemeli Temel İhtiyaç Kredisi imkanı sağladı. başvurusu uygun bulunan vatandaşlar 36 ay vadeli 0.49 faiz oranında yaralanabilecekler. Kamu bankalarının verdiği kredi sonrası gözler özel bankalara çevrimiş durumda... Peki, Özel Bakanlar Temel İhtiyaç Desteği kredisi (10 bin TL) verecek mi?
Özel Bakanlar Temel İhtiyaç Desteği kredisi verecek mi?
Temel İhtiyaç Desteği kredisi ile ilgili özel bankalardan yapılan bir açıklama henüz yok. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
bugün yaptığı açıklamada "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum." dedi.
Bakan Albayrak duyurdu! Ücretsiz izne çıkarılanlara flaş destekBakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum." dedi.