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13.08.2020 - 14:44 |

Özel okullar ne zaman açılacak 2020? Bakan Selçuk tarihi açıkladı! Özel okullar açılacak mı, nasıl eğitim verilecek?

Özel okulların açılacağı tarih ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün okulların açılacağı tarih ile ilgili detayları paylaştı. Bakan Selçuk özel okulların açılış tarihi ve çalışma durumları ile ilgili de bilgi verdi. İşte 2020-2021 özel okulların açılacağı tarih...

Özel okullar ne zaman açılacak 2020? Bakan Selçuk tarihi açıkladı! Özel okullar açılacak mı, nasıl eğitim verilecek?

Özel okulların açılış tarihi gündem yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle okullar geçtiğimiz mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti. Yeni dönemim başlamasına yakın okulların açılacağı tarih öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklama gerçekleştirdi.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Milli Eğitim Ziya Selçuk yaptığı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Atladığı doğal havuzdaki taşa kafasını çarparak hastanelik olduAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yunus Emre Bozkurt (28), Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza girerek serinlemek istedi. Bozkurt, derinliğine dair uyarı işaretinin olmadığını iddia ettiği havuza atladığında, başını suyun içindeki taşa vurdu. Boynu kırılan Bozkurt, kısmi felç oldu.
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