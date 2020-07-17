Özel okullar taban puanları 2020... LGS özel liseler taban puanları ve kontenjanları!
LGS özel liselerin puanı öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS sınav sonuçları dün erişime açıldı. LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları ise belli oldu. Öğrencilerin merak ettği özel okulların taban puanları ve kontenjanları da açıklandı. İşte özel okul taban puanları ve kontenjanları 2020...
LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları ise 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Özel okullar taban puanları da belli oldu. Özel lislerin taban puanları araştırılıyor. İşte özel okullar taban puanları...
İŞTE ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433