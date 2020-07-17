Özel okullar taban puanları 2020... LGS özel liseler taban puanları ve kontenjanları!

LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları ise 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri yayımlandı. Özel okullar taban puanları da belli oldu. Özel lislerin taban puanları araştırılıyor. İşte özel okullar taban puanları...

İŞTE ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433