Özel okullar tatil mi, açılacak mı? Kurslar kapanacak mı?

Koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler açıklandı. Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler arasında online eğitim de yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki özel okullar açılacak mı, kurslar kapanacak mı?

ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.