Özel üniversite fiyatları 2020! Özel-vakıf üniversiteleri ücretleri ve taban puanları...

ÖSYM, YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Adaylar taban puanlarına göre tercih listesi hazırlayacaklar. Özel üniversite seçmek isteyenler vakıf üniversitelerinin fiyatlarını ve taban puanlarını araştırıyorlar. İşte 2020 özel üniversite fiyatları ve taban puanları ile ilgili detaylar...

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)

Burssuz: 108.500 TL

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL

HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;

"Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

2020-2021 Eğitim Yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 110.000,00 TL, 2019 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 106.000,00 TL olarak belirlenmesine; 2018 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından ise 2019 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına, 2020-2021 Eğitim Yılı kontenjanın 1.231 öğrenci ve efektif olarak 819.5 tam ücret ödeyen öğrenci şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz."

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!