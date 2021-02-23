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23.02.2021 - 07:00 |

Özgecan tehdidine 5 yıl hapis istemi

Azerbaycan uyruklu 21 yaşındaki Samır Balakıshıyev, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Hacer K.’yı (21) tehdit etmişti.

Özgecan tehdidine 5 yıl hapis istemi
ELİF ALTIN İstanbul

 

Balakıshıyev yayında “Bu bayrak bana kaim olsun, onu bulup Allah’ın üzerine yemin ederim, Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim ailesinin önünde onu yakacağım. Polise kadar gidin kafasını kesmezsem adam değilim. Sonun Özgecan Aslan gibi olacak” şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ederek elindeki kılıcı göstermişti. Tepki çeken görüntülerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Balakıshıyev tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Balakıshıyev hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Balakıshıyev hakkında, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.

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