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31.05.2020 - 18:52 |

Özgür Dünya filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Özgür Dünya ne zaman çekildi?

2019 yılının Mart ayında gösterime giren ve büyük bir ilgi gören Özgür Dünya filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Şevki Es ve Faruk Aksoy'un birlikte üstlendiği Özgür Dünya filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Özgür Dünya filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Özgür Dünya filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Özgür Dünya ne zaman çekildi?

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ KONUSU

Sektöre bomba gibi düşecek, yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikâyesi aslında Aslı ve babası için bambaşka anlamlar taşımaktadır. Bin bir zorlukla tasarladıkları bu çalışma, dünyada bir ilk olacaktır. Ancak, oyunun piyasaya sürülmesiyle elde edilecek muazzam geliri paylaşmak istemeyen düşmanların varlığından habersizlerdir.

Gerçek hayatta yaşanacak çekişmelerin oyun dünyasında zincirleme büyüyen bir savaşa dönüşmesi, Özgür Dünya’ya doğru zorlu bir yolcuğu deneyimletecektir herkese. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir...

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Murat Serezli, Rabia Soytürk, Hayal Köseoğlu ve İdris Nebi Taşkan yer alıyor.

Kayıp kayınbiraderi ölü bulunan kadın gözyaşlarına boğulduAntalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan İrfan Z.'nin (25), boş arazide cansız bedeni bulundu. İrfan Z.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
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