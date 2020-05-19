‘Özgürlük aşkına sahip çıkın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler… 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılan, Milli Mücadeleyi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu bugün de sizlerin gözlerinde görüyorum. Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşümüzün başlangıcı olan 19 Mayıs, aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. İstikbal mücadelemiz boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletimiz azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs germiş, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etmiştir. Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği… Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır. Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 16 Mayıs 1919’da Dersaadet’ten ayrılarak Samsun’a doğru yola çıkan Atatürk, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp atmış, bağımsızlık için ölümü dahi göze almıştır. Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs; emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 19 Mayıs, Milli Mücadele’nin, bağımsızlık tarihimizin miladıdır, ilk adımıdır. Dünyada başka eşi bulunmayan milli dayanışma örnekleriyle maruf bir ülke olarak, bölgemizin kaos ve krizle anılmasını isteyenleri de hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Atatürk, yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyetin gençlerimizde olduğuna inanarak, bu kutlu yolculuğun fikri ve manevi ruhunu sizlere emanet etmiştir. Bugün de aynı inancı taşıyan bir devlet iradesi, sizlerin yanındadır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin ve milletimizin, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, İstiklal Savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: İnanıyorum ki bu ülke idealist, vatansever, değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek, yeniden büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu topraklar üzerinde asırlardır dalgalanan şanlı Türk bayrağı, geçmişten bu yana var olan ihanet yuvalarını darmadağın ederek mavi göklerde sonsuza kadar da dalgalanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Her bir vatandaşımız bu heyecanı ruhunda hissedecek, gönüllerde buluşarak büyük bir coşkuyla yaşayacaktır. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, izin alınan saatler arasında ilçelerimizde programlar ve gezici konserler düzenleyip bu heyecana sizlerle birlikte ortak olacağız. Zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde yine ay yıldızlı bayrağımızla ve marşlar eşliğinde kutlayacağımıza söz veriyorum.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Tüm dünyada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden şahlanışın öyküsü 19 Mayıs 1919’da, Büyük Komutan Atatürk’ün öncülüğünde Samsun’da başlamış ve ardından tarihe geçen büyük bir destan yazılmıştır. Gençlerimiz, atalarımızın yazdığı başarı ve gurur dolu tarihe sahip çıkacaklardır. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaklardır.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Sevgili gençler, 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesini korumak ve yüceltmek sizlerin görevidir. Şanlı tarihimizden alacağınız güç ve güvenle Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak ve yükselişinin mimarı olacaksınız.