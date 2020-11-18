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18.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Pandemi sürecinde antibiyotik uyarısı

Virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili ilaçların olmaması nedeniyle pek çok kişi, antibiyotik tercih ederek fayda yerine zarar görebiliyor.

Pandemi sürecinde antibiyotik uyarısı

 “Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotikler mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok ciddi zararlar verebilir” uyarısında buluan Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur da, bilinçsiz antibiyotik kullanımının önemli zararlarını şöyle açıklıyor:

Direnç geliştiriyor

“Antibiyotiğin aşırı ve yanlış kullanımı sonucu pek çok bakteri direnç geliştirmiştir. Yani antibiyotik işe yaramaz hale gelir. Bu durum enfeksiyonların tedavi edilememesine neden olur.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı; bulantı, kusma, şişkinlik ve karın ağrıları başta olmak üzere sindirim sisteminin dengesini bozarken, ishale yol açabilir. Ayrıca ağızda yara, diş renginde değişmeye neden olabilir. Bağırsak mukozamızdaki yararlı mikropları öldürerek mukozal bağışıklığı bozabilmekte ve yeni enfeksiyonların gelişmesine  neden olabilmektedir.

;Özellikle çocukluk çağında yanlış kullanılan antibiyotikler bağırsak floramızı bozarak emilim sorunları yaratmakta ve diyabet hastalığı zemini oluşturup obeziteye neden olmaktadır.”

‘Karaciğer yetmezliğine zemin hazırlıyor’

“Antibiyotikler vücuttan karaciğer ya da böbrek yolu ile atılır. Pek çok ilaç karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozmakta ve yetmezliğe neden olabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, bir yandan da sonbaharın kendine özgü hastalıkları ile karşı karşıya kaldığımızda hemen antibiyotiğe sarılmak fayda yerine zarar verecektir. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotikler bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkilidir.”

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