Parçalı ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay tutulması saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleşecek olan üçüncü ay tutulması özelliğine sahip olan Parçalı ay tutulması gece saatlerinde meydana gelecek. Doğa olaylarını takip etmeyei seven vatandaşlar Parçalı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Parçalı ay tutulması saat kaçta? İşte merak edilenler...

PARÇALI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Parçalı ay tutulması 5 Temmuz Pazar gecesini 6 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece 03:04 - 05:55 saatleri arasında meydana gelecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antartika, Kuzey ve Güney Amerika, ile Atlantik Okyanasu'ndan izlenebilecek

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.