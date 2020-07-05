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05.07.2020 - 20:18 |

Parçalı ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleşecek olan üçüncü ay tutulması özelliğine sahip olan parçalı ay tutulması doğa olayı meraklıları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde meydana gelecek olan ay tutulmasını izlemek isteyenler tutulma saat kaçta Türkiye'den izlenebilecek mi sorularına yanıt arıyor.

Parçalı ay tutulması saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay tutulması saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleşecek olan üçüncü ay tutulması özelliğine sahip olan Parçalı ay tutulması gece saatlerinde meydana gelecek. Doğa olaylarını takip etmeyei seven vatandaşlar Parçalı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Parçalı ay tutulması saat kaçta? İşte merak edilenler...

PARÇALI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Parçalı ay tutulması 5 Temmuz Pazar gecesini 6 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece 03:04 - 05:55 saatleri arasında meydana gelecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antartika, Kuzey ve Güney Amerika, ile Atlantik Okyanasu'ndan izlenebilecek

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (5 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.
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